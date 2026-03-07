またしてもダイソーで、とんでもなく優秀な商品を発見！ナチュラルでシンプルなデザインがおしゃれな、半間用のインド綿混カーテンが550円（税込）で販売されていたんです♡しかも洗えるのでしっかりお手入れできるのが嬉しいかぎり。おまけに、フックとポールどちらにも使える2WAY仕様で便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、チェック）価格：￥550（税込）サイズ（