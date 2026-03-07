今年はサッカーファンにとっても、野球ファンにとっても特別な年となるかもしれない。サッカーではW杯、野球はWBCが行われる。WBCはすでに開幕しているが、スペイン『MARCA』は2人の「地球でもっとも人気のあるアスリート」が最強を証明するときが来たと報じている。サッカーはリオネル・メッシ、野球は大谷翔平だ。「両選手とも、その伝説をさらに広め、誰が史上最高の選手であるかという議論に決着をつける可能性がある」と同紙