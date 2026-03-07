リヴァプールは現在のプレミアリーグで6位に位置。首位とは19ポイント離れていることから、リーグ戦連覇は絶望的な状況にあり、現在は来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得を争っている。ドイツ方面の移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルク氏によれば、リヴァプールはバイエルン・ミュンヘンに所属するフランス代表MFマイケル・オリーセの獲得を夢見ていたが、現実的なターゲットではないと認識しているようだ。