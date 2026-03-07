香港税関は3月2日、日本への貴金属の密輸事案を摘発した。香港国際空港の税関貨物検査場で、日本向けに多機能洗浄機とUVクリーナーと申告された航空貨物の中に、金と銀が隠されていた。押収量は金が約168キロ、銀が約285キロで、押収額は総額約2億3,300万香港ドルと過去最大規模。捜査は継続中で、逮捕の可能性も否定できないとしている。密輸により有罪判決を受けた場合、最高200万香港ドルの罰金と最長7年の懲役刑に処せられる。