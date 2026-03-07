スターフライヤーは、東京/羽田〜北九州・福岡線で3月に臨時便を運航する。運航便数は、東京/羽田〜北九州線が7便、東京/羽田〜福岡線が23便の計30便を追加運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。航空券の販売は、3月5日午前0時から開始している。■ダイヤSFJ35東京/羽田（13：45）〜北九州（15：35）／3月28日SFJ35東京/羽田（17：45）〜北九州（19：35）／3月19日・22日・27日SFJ34北九州（20：15）〜東京/羽田（21