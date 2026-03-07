ダイソーをチェックしていると、入手困難で話題のトレーディングカード用グッズの新作を発見！薄型ながらしっかり保護し、UVカット仕様でカードの日焼けや色あせを防げます。鑑賞にも持ち歩きにも便利で、大切なコレクションを守るのにぴったりです♪ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットカードローダー（黒）価格：￥110（税込）サイズ（約）：7.7cm×11.1cm収納可能サイ