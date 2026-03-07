7日夜、広島市中区のマンションの一室で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、広島市中区舟入中町のマンションです。消防などによると7日夜11時過ぎ「自動火災報知機が鳴っていて、焦げ臭いにおいがする」と近所の人から通報が相次ぎました。消防車13台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、5階の一室を全焼。焼け跡から成人とみられる男性の遺体が見つかりました。この部屋に1人