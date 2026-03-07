北海道仁木町の国道5号で、高齢女性が車にはねられる事故がありました。消防によりますと女性は心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。事故があったのは仁木町大江3丁目の国道5号です。(2026年3月7日)午前6時ごろ、車を運転していた人から「人を轢いてしまった」と消防に通報が入りました。消防によりますと、この事故で高齢の女性が両足の骨折や耳から出血し、心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。警察に