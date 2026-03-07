日韓戦での先発起用が決まったコ・ヨンピョ(C)Getty Images3月6日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、日本代表は台湾代表に13-0でコールド勝ち。連覇が懸かる大会の初陣で好スタートを切った。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平のグランドスラムをチェックお茶点てポーズも！打線は大谷翔平の先制満塁本塁打で口火を切り、13安打13得点と猛打が爆発。一方で5人を送り込んだ投手陣も味方