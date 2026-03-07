◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）チェコ代表のマルティン・チェルべンカ捕手（３３）が試合前会見に臨み、ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）と再会できたことに、喜びを口にした。王球団会長は「世界少年野球大会」を主催する「世界少年野球推進財団」（ＷＣＢＦ）の理事長として、野球を通じて世界の子供たちが親睦を深め、成長するために尽力している。チェルベンカは２００３年に山口県