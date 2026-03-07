昨年の東京大賞典を制したディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）が、目標にしていたドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）への遠征を断念した。７日までにＧ１レーシングがホームページで発表した。緊迫する中東情勢の影響で、５日に外務省がアラブ首長国連邦など６か国の危険情報をレベル３（渡航中止勧告）に引き上げたことを受け、荒山調教師を含む関係者