◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）２３年からＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが宿敵・韓国との一番を迎える。日本のプロ選手が出場した９９年以降の国際大会の成績は２２勝１２敗１分け。ＷＢＣ、五輪、プレミア１２の３大大会に限れば１０勝９敗だが、現在５連勝中と優勢だ。ＷＢＣでは０６年の第１回、０９年の第２回大会で激闘を繰り広げ、０９年は１大会で５度も対戦。２敗を喫したが、決勝戦を含