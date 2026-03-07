太腿裏を負傷中のポルトガル代表FWFWクリスティアーノ・ロナウド（41）がリハビリのためスペインに渡ると6日、所属するサウジアラビア1部アルナスルのジェズス監督が明かした。ESPNなど複数の海外メディアが報じた。C・ロナウドは2月28日のアルファイハ戦で負傷。直後は「単なる筋肉疲労」と説明していた指揮官は、「検査の結果、予想以上に深刻なケガであることが明らかになった。彼には休養と回復が必要だ。専属の理学療法士