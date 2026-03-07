富山駅前の繁華街で6日夕方、女性が包丁で腹などを数回刺される事件があった。女性は救急搬送され、警察は69歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕した。6日午後4時ごろ、富山市新富町の飲食店で40代の女性が男に包丁で腹などを数回刺された。女性は助けを求めて店の外に出た後、救急搬送され、病院で手当てを受けている。目撃した人：地面に倒れておなかから血が出ていた。犯人の顔は見ていない。警察は、その場にいた住所・職業不詳、自