◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)侍ジャパンが初陣を大勝で飾りました。チームは13安打13得点で7回コールド勝ち。2回に大谷翔平選手のグランドスラムなどで一挙10得点し、試合を決定づけました。▽打撃成績一覧(指) 大谷翔平 4打数3安打5打点1本塁打打指 佐藤輝明 1四球(右左) 近藤健介 5打数0安打(中右) 鈴木誠也 4打数1安打1四球(左) 吉田正尚 3打数2安