【モデルプレス＝2026/03/07】人気YouTuberのRちゃんが3月6日、自身のInstagramを更新。雪景色の中での肩出しトップスとミニスカートのコーディネートを披露した。【写真】29歳美女YouTuber「スタイル抜群」銀世界の中での肩出し×ミニスカコーデ◆Rちゃん、雪景色の中での肩出し×ミニスカコーデ公開Rちゃんは「北海道・ニセコ ただ、雪景色が見たくて、遠くまできた。白い世界の中できゅんとする可愛いお洋服を着たいと思ったの