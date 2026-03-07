【モデルプレス＝2026/03/07】女優の柏木由紀子が3月5日、自身のInstagramを更新。手編みのセーターを公開した。【写真】78歳ベテラン女優「首元にデザインがあって素敵」手編みのセーター公開◆柏木由紀子、手編みのセーター公開柏木は「完成しました」とコメントし、棒針で編まれたピンクの手編みのクルーネックセーターを着た自身のショットを公開。夫の坂本九さんの写真が飾られた部屋でセーターを編んでいる姿や制作途中のセ