今日7日(土)は全国的に風が強まっていて、東北地方では最大瞬間風速が30メートルを超える、台風並みの暴風が吹いている所があります。午前11時半現在、暴風警報が秋田県と山形県、宮城県、新潟県に発表されていて、強風注意報が、北日本や東日本を中心に広い範囲に発表されています。このあと今夜にかけては、暴風や高波に警戒が必要です。山形県では最大瞬間風速30メートル超えの暴風を観測低気圧が日本海と三陸沖をそれぞれ進ん