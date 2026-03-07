タレントのはるな愛（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。思わぬ再会を果たしたことを明かした。「びっくりする出会い！！！！」と書き出し、約15年前の写真を投稿した。「私が東日本大震災の時に渋谷で募金してたら19歳の彼女が寄付していただいて。写真撮った1枚」とつづった。「今Netflixに勤めていて再会！！！！すごい再会嬉しくて」と感激。「月日を感じました」と記した。この投稿に、ファンからは「素晴