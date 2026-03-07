ミュージシャンのmiwaさんが自身のインスタグラムで、これまでの所属事務所から独立し、個人事務所での活動を始めることを公表しました。 【写真を見る】【 miwa 】所属事務所を退所・個人事務所で活動開始「“miwa物語 第二章”を始めるつもり」昨年でデビュー15周年miwaさんはファンと関係者に向け、「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形