遊覧船などが湖上をパレードした「びわ湖開き」＝7日午前、大津市沖（共同通信社ヘリから）湖国・滋賀に春の到来と湖上観光の幕開けを告げる「びわ湖開き」が7日、大津市であり、観光船やモーターボートなど25隻ほどが琵琶湖上をパレードした。今年で71回目。遊覧船「ミシガン」の一日船長に、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の俳優浜正悟さん（31）が選ばれた。浜さんが春の扉を開く意味を持つ長さ約1.7メートルの「黄