【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】世界情勢が混迷を極める中、ベローナの円形闘技場で６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式。ロシアとベラルーシの大会参加に反発したウクライナなどがボイコットしたほか、直前にはイランの大会不参加が発表され、「平和の祭典」は戦禍が影を落とす異例の幕開けとなった。「ロシアンフェデレーション」。アナウンスが高らかに響き、赤色の