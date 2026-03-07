7日朝、東京・世田谷区の砧公園で70代の女性が木の下敷きになり病院に搬送されました。女性は軽傷だということです。午前9時半ごろの映像では、道路に向かって木が倒れており、周囲には規制線が張られています。警視庁などによりますと、7日午前8時20分頃、東京・世田谷区にある砧公園で「大木が倒れて人が下敷きになっている」と119番通報がありました。砧公園の大蔵第二運動場近くの木2本が倒れ、その付近にいた70代の女性が下敷