【ブンデスリーガ】バイエルン 4−1 ボルシアMG（日本時間3月7日／アリアンツ・アレーナ）【映像】4人連動の“爆速カウンター”→相手が崩壊する瞬間バイエルンが恐怖の高速カウンターを発動。4選手が緻密に絡んだカウンターのお手本のようなプレーが脚光を浴びている。バイエルンは日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でボルシアMGと対戦した。ここまで30ゴールを挙げて、ブンデスリーガの得点ランキングでトップに立つFWハリー