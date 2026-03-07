◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーチャイニーズ・タイペイ（7日、東京ドーム）チェコ代表のハジム監督は2023年の大会では背番号「13」でした。選手時代から背負っていた背番号でしたが、今回はその背番号を「89」に変えて臨んでいます。これは前回大会でチェコ代表に大きな影響を与えた侍ジャパンを率いていた栗山英樹監督と同じ番号です。「89」を選んだ理由をハジム監督は「89というのは日本語で