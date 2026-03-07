フリーアナウンサー刈川くるみ（27）が7日、都内で4日に発売したファースト写真集「星のない空」（集英社）発売記念イベントを開いた。イベントを前に取材に応じ「キター！と思いました。お仕事を始めて5年…写真集は最初に立てた目標の1つ。その後、不安が襲ってきて。1冊丸々、自分というのがなかったので、不安と喜びが入り交じった」と、出版した率直な思いを吐露した。刈川は、全国の大学新入生から日本一かわいい新入生を