SixTONESの公式アカウントは3月6日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】SixTONES、シンガポールでのオフショットに反響！「こんなにかわいいアラサー男性いないと思う笑」同アカウントは「みんなで撮り合ったシンガポールのオフショット！」とつづり、10枚の写真を投稿。1、10枚目ではメンバー全員の集合ショット、2〜9枚目にはメンバー同士で撮影し合った自然体の写真を