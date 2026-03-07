ⓒ2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED 大切なものを守るためには、仕方がなかった……のか？ 『オールド・ボーイ』（2003）でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞し、前作『別れの決心』（2022）では同映画祭監督賞に輝いた、韓国の巨匠パク・チャヌク監督の話題の新作『しあわせな選択』が、ついに日本上陸。独自の美学をもってタブーを打ち破り続けてきた監督が、長