バイエルンのDF伊藤洋輝が、ランニングを再開したようだ。ドイツの大手紙『Bild』によれば、２月27日に右ハムストリングの肉離れが発表された日本代表DFは、３月５日のトレーニングでランニングを実施したという。日本代表は怪我人が続出しているだけに、この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。 「本当に嬉しいニュース」「でかいねー」「えぇ！？ めちゃくちゃ早い！！報道ほど重症では無かったと