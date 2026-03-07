敵地での栃木SC戦。３月に入って最初のゲームで、横浜FCは０−４で敗れた。須藤大輔監督は「もう完敗と言わざるを得ない結果」と悔しがる。オフ明けの練習前のミーティングで伝えた。「やっぱり負けちゃいけないし、J３、J２とか関係なく、プロサッカー選手としてやっている以上、勝ちにこだわってやらなきゃいけないよって」。試合の序盤はペースを握っていた。ボールを保持し、自分たちのリズムでパスをつなぎ、いくつかのチ