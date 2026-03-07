◇NBAセルティクス120ー100マーベリックス（2026年3月6日TDガーデン）NBAセルティックスは、6日（日本時間7日）に本拠地でマーベリックスと激突。“エース”ジェイソン・テイタム（28）が298日ぶりに復帰。15得点12リバウンド7アシストの躍動でチームの勝利に貢献した。昨季プレーオフ東カンファレンス準決勝ニックスとの第4戦でテイタムに悪夢が襲った。チーム最多42得点の大活躍を見せていたテイタムが、ルーズボール