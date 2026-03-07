侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が東京ドームを訪れ、チェコ代表チームを激励した。試合前の練習中にグラウンドでハジム監督にハグで出迎えられて談笑。「チェコは純粋に、一生懸命野球をやっている。その姿勢を日本のファンが評価してくれている。それを彼らがもの凄く喜んでいて、こちらもうれしい」と喜んだ。侍ジャパンは前回の23年大会1次ラウンドで対戦。栗山氏はほと