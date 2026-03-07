俳優の永作博美（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。自身が主演を務めるTBS系4月期放送の新火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）で18年ぶりに共演する俳優・松山ケンイチ（41）との撮影オフショットを公開した。【写真】「このお2人が揃うの！胸熱！」“18年ぶり共演”永作博美＆松山ケンイチのオフ2ショット※2枚目同作は、子育てを終えた50歳の女性・待山みなと（永作）が“鮨アカデミー”で第2の