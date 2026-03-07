元スーパージョッキーの晩節を汚す行為に、ＳＮＳ上では厳しい声が上がっている。英競馬メディアのレーシングポスト電子版は６日、凱旋門賞６勝など世界のトップジョッキーとして活躍し２月に引退したランフランコ・デットーリ元騎手の破産手続きが、１２か月延長されたと報じた。同騎手は昨年３月に破産宣告を受け、３月１７日に自動的に免責される予定だった。だが、５日にロンドンの専門破産裁判所で行われた審理に出席せ