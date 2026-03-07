◆フィギュアスケート世界ジュニア選手権第３日（６日、エストニア・タリン）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１７８・９６点、合計２６８・４７点で優勝。２連覇を達成し「安心したし、今はとても幸せ」と、涙を浮かべた。冒頭の４回転サルコーを降りると、４回転トウループからの連続ジャンプ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）―オイラー