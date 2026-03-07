なにわ男子の大西流星、ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が７日、都内でダブル主演を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ「横浜ネイバーズＳｅａｓｏｎ２」（７日放送・配信スタート、土曜・後１０時）完成報告会に登場した。作家・岩井圭也氏の人気小説「横浜ネイバーズ」シリーズが原作で、横浜を舞台に難解な事件に挑む人々の姿を描いた本格サスペンス。大西は頭は切れるのに怠け者のニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）、原は兄貴分の