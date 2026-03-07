知事選挙の投票日を8日に控え、県内各地で投票所の設営など準備が進められています。8日に投開票を迎える知事選挙。今回は県内409か所に投票所が設けられます。このうち金沢市の泉小学校では朝から職員が投票箱や記載台の設置を行うなど準備を進めていました。県の選挙管理委員会によりますと、6日までの期日前投票者数は24万3413人で4年前に行われた前回の知事選より1万5000人ほど多くなっています。投票は8日午前7時から一部の地