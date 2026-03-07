7日朝、志賀町の国道で自転車に乗っていた男性が車にはねられる事故があり、男性は、意識不明の重体となっています。事故があったのは、志賀町大島の国道です。きょう午前5時半頃、自転車に乗って羽咋方向に向かっていた男性が、後ろから来た普通乗用車にはねられました。この事故で自転車に乗っていた男性が頭などを強く打ち、意識不明の重体で病院へ搬送されていて、現在も意識は回復していないということです。警察は男性の身元