マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026』を2026年5月29日(金)から5月31日(日)までの3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」にて開催。企画監修は、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス