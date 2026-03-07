チームＵＳＡの主砲でＷＢＣ初参戦のアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）の驚弾が左翼席に突き刺さった。６日（日本時間７日）、米国はＢ組初戦となったブラジル戦（ダイキンパーク）の初回、一死二塁から３番・ジャッジが西武に所属するボー・タカハシの１２７キロのスライダーを強振。打球はあっという間に左中間翼席中段に消える先制２ランとなった。打球速度１７１・１キロ、飛距離１２３メートルのジャッジらし