巨人の泉口友汰内野手（２６）が７日、故郷である和歌山・御坊市の「シティープロモーション大使」に就任した。市の“顔役”としてイメージ向上に関わる情報発信に携わる。京セラドーム大阪で就任式が行われ、三浦源吾市長から委嘱状を受け取って「とても光栄な役割を担わせていただく。自分の頑張りで御坊市を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います」と決意表明した。昨季はベストナインとゴールデン・グラブ賞