一時は嗜好品という枠を超え、完全に投資対象として扱われていたウイスキー市場。オークションでは驚くような価格が並び、買い占めと転売が相場を一気に加熱させた。しかし近年、その流れに大きな変化が見られるという。ウイスキーは今、どんな人が売り、どんな人が買う市場になっているのか。大手買取専門店「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに今後の見通しを聞いた。○「この価格では売れない……」投資熱が冷め、市場は膠着！