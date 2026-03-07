【モデルプレス＝2026/03/07】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが3月5日、自身のInstagramを更新。ショートパンツコーディネートを披露した。【写真】25歳美人インフルエンサー「脚まっすぐで綺麗」雪中でのショーパンコーデ◆かっぱ、雪の中でのショーパンコーデ披露かっぱは「この冬最後の雪見れて、馬さんにも会って、北海道ご飯最高においしかった〜〜〜」とつづり、北海道を訪れた際の写真を複数