阪神育成ドラフト２位の山崎照英外野手（２３）が７日、ソフトバンクとのオープン戦が行われる予定の甲子園へ合流した。初めての甲子園での試合前練習を終え、「ずっと憧れていた舞台だったので…」と気持ちは昂ぶった。「ボールも見やすいですし、めちゃくちゃ広いなって圧倒されました」と興奮交じりに話した。甲子園行きの連絡を受けた際は「急だったので」と驚きつつも、「うれしかったです」と笑顔で振り返った。４日の