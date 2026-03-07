タレントの鈴木奈々（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。“新婚”人気芸人との「ペアルック」ショットを公開した。「写真はケンコバさんとです」とつづり、1月に結婚と第1子誕生を発表したお笑い芸人のケンドーコバヤシ。お互いデニムコーデでペアルックみたいになりました！笑笑」とつづった。「ケンコバさんと二日間徳島県でテレビのお仕事でした！ケンコバさんの優しさと面白さに改めて感動しました！」と記した。