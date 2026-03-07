ある日突然、自分の夫が痴漢で捕まったら……。今回は、夫が痴漢し義母に責められた女性のエピソードをご紹介します。すべては妻のせい？「ある日突然、警察から連絡がありました。私の夫が電車内で女子高生に痴漢をして捕まったと。あまりの衝撃で頭が真っ白になりました……。夫は罪を認め、示談となりました。まだ10代の女の子に深い傷を負わせてしまい、同じ女性として夫のことが許せませんでした。自分の配偶者が痴漢だなんて