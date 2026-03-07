3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、かりそめファミリーの“ロケ番長”ことU字工事、大久保佳代子、ずん・飯尾和樹の3組が、これまでのロケで出会った「忘れられないグルメ」を紹介するVTR企画が放送された。【映像】大久保佳代子、53歳人気MCの“衰え”を暴露！「年々力がなくなってる」日本全国を飛び回り、数々の絶品グルメを堪能してきた出演者へのアンケートをもとに、番組が誇るグルメリストを作成するという