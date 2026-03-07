3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでデトロイト・ピストンズを121－106で下し、直近14戦を13勝1敗とした。 イースタン・カンファレンス首位のピストンズ（45勝16敗）とは2月24日にも対戦していて、スパーズはアウェーでも114－103で勝利。今シーズンの第2ラウンドでは、オールスター