3月5日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開幕した。前回優勝を果たした日本は連覇に挑む。すでに来日した大谷翔平フィーバーが巻き起こっており、ファンの期待度は高い。開幕戦のオーストラリア対台湾では、台湾のファンが東京ドームに詰めかけて超満員になっており、世界的な関心も高まっている。