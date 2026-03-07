開催：2026.3.7会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[コロンビア] 0 - 5 [プエルトリコ]WBCの試合が7日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでコロンビアとプエルトリコが対戦した。コロンビアの先発投手はＪ・キンタナ、対するプエルトリコの先発投手はＳ・ルーゴで試合は開始した。5回表、6番 Ｅｍ・リベラ 初球を打ってサードゴロ しかしサードが後逸でプエルトリコ得点 COL 0-1 P